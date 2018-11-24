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Виновнику смертельного ДТП в Петербурге грозит до 7 лет лишения свободы

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Виновнику смертельного ДТП в Петербурге грозит до 7 лет лишения свободы

Санкт-Петербург, 24 ноября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на площади Александра Невского, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло 22 ноября около 16.30. Водитель Skoda Rapid, будучи в нетрезвом состоянии, ехал по трамвайным путям, затем он не справился с управлением и врезался в ГАЗ. В результате дорожного инцидента погиб 35-летний пассажир.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, что привело к смерти человека, виновнику аварии грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее сообщалось о массовом ДТП на проспекте Славы в Петербурге.

Автор: Ирина Селезнева
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