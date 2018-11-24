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Шесть машин устроили массовое ДТП на проспекте Славы в Петербурге

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Шесть машин устроили массовое ДТП на проспекте Славы в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 ноября. На пересечении проспекта Славы и улицы Будапештской произошло массовое ДТП, сообщили очевидцы аварии.

Инцидент произошел около 11 утра, столкнулись шесть автомобилей. Машины создали «паровозик», сильно затруднив движение остального транспорта. О пострадавших не сообщается.

Массовая авария не привела к образованию пробки. На место ДТП прибыли оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Автор: Ирина Селезнева
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