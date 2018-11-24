В Петербурге арестовали бизнесмена за мифическую уборку улиц

Санкт-Петербург, 24 ноября. Суд Петербурга арестовал на два месяца главу компании «Чистерра» Константина Попова, он подозревается в мошенничестве.

По данным следствия, Попов заключил контракт на 9 млн рублей на благоустройство территории МО «Народный». Документ был подписан в январе 2018 года.

По документам работы велись полным ходом, но в реальности террития МО благоустроена не была. Подозреваемый сознался в мошенничестве. Ранее сообщалось о задержании в Петербурге чиновницы, которая подозревается в мошенничестве с земельными участками на берегу Финского залива.