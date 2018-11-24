Пожилой украинец развращал 14-летнего мальчика в парадной в Петербурге
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Санкт-Петербург, 24 ноября. Мужчину предпенсионного возраста задержали в парадной в Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах.
Задержание произошло 23 ноября вечером. В полицию обратилась петербурженка, которая проживает в доме на Ленинском проспекте. Она заявила, что в отношении ее 14-летнего сына неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера.
Правоохранительные органы задержали 59-летнего гражданина Украины. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются.