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Пожилой украинец развращал 14-летнего мальчика в парадной в Петербурге

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Пожилой украинец развращал 14-летнего мальчика в парадной в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 ноября. Мужчину предпенсионного возраста задержали в парадной в Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержание произошло 23 ноября вечером. В полицию обратилась петербурженка, которая проживает в доме на Ленинском проспекте. Она заявила, что в отношении ее 14-летнего сына неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера.

Правоохранительные органы задержали 59-летнего гражданина Украины. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются.

Автор: Ирина Селезнева
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