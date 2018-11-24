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В Петербурге задержали напавшего на таксиста юношу

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В Петербурге задержали напавшего на таксиста юношу

Санкт-Петербург, 24 ноября. В Кировском районе Петербурга правоохранительные органы задержали подозреваемеого в нападении на таксиста, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Задержанным оказался 18-летний молодой человек, уроженец Дагестана. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Инцидент произошел 25 октября на проспекте Стачек.

По версии следствия, неработающий юноша напал на уроженца Казахстана, который работает водителем такси. Ранее спасатели сообщили об ухудшении погоды в Петербурге.

Автор: Ирина Селезнева
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