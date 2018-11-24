Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Спасатели предупредили о резком усилении ветра в Петербурге

58
0 Оставить комментарий

Спасатели предупредили о резком усилении ветра в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 ноября. Жителей Петербурга предупредили о непогоде и резком усилении ветра, сообщили в управлении МЧС.

Синоптики сообщили об усилении западного и северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Жителям Петербурга посоветовали освободить балконы от хозяйственных вещей и закрыть окна.

Автомобили стоит припарковать подальше от деревьев. Пешеходам стоит обходить рекламные конструкции. Непогоду лучше переждать в зданиях. В прибрежный районах погода будет самой неприятной. Столбики термометра покажут от плюс 1 до 0.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.