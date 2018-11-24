Спасатели предупредили о резком усилении ветра в Петербурге
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Санкт-Петербург, 24 ноября. Жителей Петербурга предупредили о непогоде и резком усилении ветра, сообщили в управлении МЧС.
Синоптики сообщили об усилении западного и северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Жителям Петербурга посоветовали освободить балконы от хозяйственных вещей и закрыть окна.
Автомобили стоит припарковать подальше от деревьев. Пешеходам стоит обходить рекламные конструкции. Непогоду лучше переждать в зданиях. В прибрежный районах погода будет самой неприятной. Столбики термометра покажут от плюс 1 до 0.