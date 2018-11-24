Иномарка и «Газель» столкнулись на набережной Обводного канала в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 ноября. В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП, столкнулись легковушка и «Газель», сообщили очевидцы аварии.

Дорожный инцидент произошел на перекрестке Розенштейна и набережной Обводного канала. В результате ДТП пострадала иномарка, информации о пострадавших нет.

Как сообщают очевидцы аварии, на этом перекрестке многие водители пытаются проехать на красный свет, причем, не сбавляя скорости. В связи с ухудшением погодных условий спасатели просят автомобилистов быть внимательными на дорогах.