Петербургский кот прогоняет злых духов за 200 рублей

Санкт-Петербург, 24 ноября. Жительница Петербурга сдает в аренду своего кота, который «обладает чувствительным биополем» и может прогонять злых духов из квартиры.

Услуги кота стоят 200 рублей плюс корм. По словам владелицы кота Татьяны Жук, животное способно выбрать лучшее спальное место. Хозяйка кота добавляет, что пушистый друг привлекает в дом удачу и благополучие.

Женщина призналась, что кот Марсик выбрал для нее очень хорошее спальное место. Она установила кровать именно там, где лег кот, передает 78.ru.