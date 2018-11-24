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Детский ансамбль имени Дунаевского отмечает юбилей в Петербурге

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Детский ансамбль имени Дунаевского отмечает юбилей в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 ноября. Детский ансамбль песни и танца имени Дунаевского отмечает 80-летие. Коллектив представит праздничную программу в комплексе «Карнавал».

Участники ансамбля покажут зрителям лучшие номера. Выступление будет сопровождаться симфоническим оркестром. Ансамбль появился благодаря содействию композитора Исаака Дунаевского.

Коллектив состоит из 600 танцоров и певцов, они выступают на сцене Петербургской филармонии имени Шостаковича, в академической капелле. Ансамбль воспитал плеяду выдающихся деятелей культуры России, здесь по-прежнему поддерживают одаренную молодежь.

Автор: Ирина Селезнева
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