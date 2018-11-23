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Станция водного спорта появится на Крестовском острове в Петербурге

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Станция водного спорта появится на Крестовском острове в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Новый водный объект появится в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Данный вопрос обсудили на совещании под председательством вице-губернатора города Игоря Албина.

Планируется, что в течение шести лет на участке Южной дороги появятся станция водных видов спорта с монументальным флагштоком высотой 105 метров и рекреационная зона с трибунами и местом для спуска судов на воду, пишут «Невские новости».

Кроме этого, на совещании обсудили проект строительства российско-словацкого культурно-делового центра на Кирочной улице, где разместят театральный зал, детскую студию и центр изучения традиционных славянских ремесел.

Автор: Алексей Громов
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