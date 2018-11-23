Пенсионерка пострадала в ДТП с маршруткой и иномаркой в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Калининском районе Петербурга: столкнулись маршрутное такси и иномарка.

Авария случилась в пятницу, 23 ноября, около 14.00: женщина 1983 года рождения, находившаяся за рулем иномарки Skoda Rapid, допустила столкновение с маршрутным такси. По ее словам, она не заметила машину.

Серьезные травмы получила пассажирка иномарки 1953 года рождения. Сотрудники скорой помощи доставили в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося ДТП, пишут «Невские новости».