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Петербуржцев предупредили о мокром снеге и сильном ветре в выходные

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Петербуржцев предупредили о мокром снеге и сильном ветре в выходные

Санкт-Петербург, 23 ноября. Жителей и гостей города на Неве предупреждают о мокром снеге и усилении ветра в выходные.

В субботу, 24 ноября, прогнозируется пасмурная погода, также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, так как возможно ухудшение видимости на дорогах.

В некоторых районах ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 12 метров в секунду. Горожанам лучше всего уходить как можно дальше от шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Автор: Алексей Громов
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