Новая платная автостоянка появилась у Казанского собора в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Новую платную автомобильную парковку открыли в центре Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации губернатора.

Новая платная автомобильная парковка на 46 мест общей площадью почти в две тысячи квадратных метров появилась у Казанского собора, ее ввел в эксплуатацию СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

На территории стоянки есть система видеонаблюдения, стойки въезда и выезда и терминал автоматизированной оплаты. Также оборудованы места для велосипедистов, которые могут оставлять двухколесных транспорт совершенно бесплатно.

Отметим, стоимость парковки составляет сто рублей в час и 600 рублей в сутки.