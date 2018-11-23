В Петербурге задержан вандал, закрасивший мемориальную табличку на Невском

Санкт-Петербург, 23 ноября. Правоохранительные органы Петербурга задержали мужчину, закрасившего на доме № 14 по Невскому проспекту мемориальную табличку, предупреждающую об артобстреле.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, задержанный вандал оказался безработным и не имеющим постоянного места проживания. Предполагается, что покусившийся на мемориал мужчина мог не осознавать своих действий: не исключается, что он страдает психологическим заболеванием.

Задержанный в ближайшее время будет отправлен в медучреждение, где ему окажут необходимую помощь.

Блокадная надпись на Невском проспекте, 14 оказалась во второй раз закрашенной 19 ноября. Краску удалось стереть с помощью растворителя, однако при этом пострадала мемориальная надпись. Теперь буквы на табличке необходимо обновить.