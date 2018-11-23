Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Федеральный законопроект о реновации в регионах представили в петербургском ЗакСе

38
0 Оставить комментарий

Федеральный законопроект о реновации в регионах представили в петербургском ЗакСе

Санкт-Петербург, 23 ноября. Концепцию проекта федерального закона о реновации жилищного фонда в регионах РФ обсудили в Санкт-Петербурге.

Авторами документа выступили Денис Четырбок, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Александр Ходосок и Андрей Васильев. Об этом ФАН сообщила пресс-служба комитета по законодательству Заксобрания Петербурга.

Законопроект, позволяющий регионам запускать собственные программы реновации жилищного фонда, ранее внесли в Госдуму. Однако, по мнению депутатов города на Неве, документ очень похож на положения законодательства о реновации российской столицы. Поэтому они предложили иную концепцию, состоящую из семи глав.

Согласно тексту документа, органы власти субъектов РФ получат право реализовывать программы реновации за счет средств регионального бюджета и других источников. Также депутаты предложили механизм обеспечения жилищных прав граждан согласно стандартам и требованиям, установленным законодательством.

Также законопроект предусматривает тот факт, что реновация может осуществляться в отношении не только отдельного многоквартирного дома, но и квартала, района и микрорайона.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.