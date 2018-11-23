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Тело мужчины нашли на проспекте Стачек в Петербурге

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Тело мужчины нашли на проспекте Стачек в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Тело неизвестного мужчины нашли у дома на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Невские новости».

В четверг, 22 ноября, около 09.00 на проспекте Стачек обнаружили труп мужчины, личность которого на данный момент не установлена, на его спине — ссадины, а на затылке — рана.

По предварительным данным, погибший ударился головой во время падения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Тело направлено в морг.

Автор: Алексей Громов
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