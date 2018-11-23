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Объявленного в федеральный розыск преступника задержали в Петербурге

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Объявленного в федеральный розыск преступника задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Находившегося в федеральном розыске преступника задержали в Санкт-Петербурге.

В настоящее время задержанный находится в отделении правоохранительных органов, сотрудники которого 22 ноября пришли в квартиру на улице Освобождения. Там проживал мужчина-рецидивист, который находится в федеральном розыске. 

Ранее его привлекли к административной ответственности. На данный момент с подозреваемым беседуют сотрудники полиции, пишут «Невские новости».

Автор: Алексей Громов
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