Объявленного в федеральный розыск преступника задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Находившегося в федеральном розыске преступника задержали в Санкт-Петербурге.

В настоящее время задержанный находится в отделении правоохранительных органов, сотрудники которого 22 ноября пришли в квартиру на улице Освобождения. Там проживал мужчина-рецидивист, который находится в федеральном розыске.

Ранее его привлекли к административной ответственности. На данный момент с подозреваемым беседуют сотрудники полиции, пишут «Невские новости».