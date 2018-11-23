Кабан попал под колеса маршрутки в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Кабан попал под колеса маршрутки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщают городские СМИ.

В ночь на пятницу, 23 ноября, недалеко от поселка Лисий Нос произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: маршрутка сбила кабана, внезапно выскочившего на проезжую часть.

К счастью, кабан остался жив. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали происшествие, после чего водитель маршрутки продолжил движение, а полицейские вызвали ветеринаров.