Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Кабан попал под колеса маршрутки в Петербурге

43
0 Оставить комментарий

Кабан попал под колеса маршрутки в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Кабан попал под колеса маршрутки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщают городские СМИ.

В ночь на пятницу, 23 ноября, недалеко от поселка Лисий Нос произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: маршрутка сбила кабана, внезапно выскочившего на проезжую часть.

К счастью, кабан остался жив. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали происшествие, после чего водитель маршрутки продолжил движение, а полицейские вызвали ветеринаров.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.