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Петербуржцев предупредили о мокром снеге с дождем 23 ноября

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Петербуржцев предупредили о мокром снеге с дождем 23 ноября

Санкт-Петербург, 23 ноября. Жителей и гостей города на Неве предупреждают о том, что 23 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом.

Согласно прогнозу городского Гидрометцентра, в пятницу, 23 ноября, будет переменная облачность, в дневное время суток прогнозируются небольшие дожди с мокрым снегом.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью пять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня понизится. Столбик термометра поднимется до трех градусов плюсом.

В субботу, 24 ноября, синоптики обещают гололедицу на дорогах, поэтому стоит быть предельно внимательными и аккуратными. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Автор: Алексей Громов
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