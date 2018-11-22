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Итоги боевой подготовки войск подвели на заседании совета Западного военного округа

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Итоги боевой подготовки войск подвели на заседании совета Западного военного округа

Санкт-Петербург, 22 ноября. Итоги боевой подготовки войск подвели на заседании военного совета Западного военного округа. Об этом ФАН сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В военном совете Западного военного округа принял участие замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов. В рамках заседания подвели итоги боевой подготовки войск и определили планы на зимний период обучения.

Командующий войсками округа Александр Журавлев выступил с докладом, в рамках которого отметил, что все задачи, поставленные на летний период обучения, выполнены с высокими показателями.

В завершении заседания генерал-полковник Андрей Картаполов наградил отличившихся военнослужащих государственными и ведомственными наградами.

Автор: Алексей Громов
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