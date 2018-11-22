Пытавшегося примкнуть к боевикам в Сирии мигранта задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Сотрудники полиции задержали мужчину в Санкт-Петербурге, который готовился к участию в деятельности террористического сообщества. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу.

В отношении гражданина одной из среднеазиатских республик возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к участию в деятельности террористического сообщества», в настоящее время он находится под стражей.

Подозреваемый планировал нелегально покинуть территорию РФ и добраться до Сирии, где намеревался примкнуть к лагерю боевиков. Джасулбек Юлдашев – гражданин Узбекистана – заключен под стражу до 20 января 2019 года, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Отметим, мужчина общался в соцсети с сообщником, личность которого на данный момент не установлена. Он рассказал задержанному о способах нелегально покинуть Россию и сообщил, что будет способствовать тому, чтобы гражданина Узбекистана взяли в тренировочный лагерь боевиков.