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Обыски проходят в структурах ЖКХ в Петербурге

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Обыски проходят в структурах ЖКХ в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Масштабные обыски проходят в рамках уголовного дела о коррупции в сфере ЖКХ в Санкт-Петербурге.

Сотрудники силовых ведомств проводят обыски по 70 адресам, предположительно, в рамках расследования уголовного дела, связанного с коррупцией в сфере ЖКХ, однако сами сотрудники не знают, с какой целью проводятся мероприятия.

По данным «Пятого канала», около 350 сотрудников СОБРа, Росгвардии и ОБЭПа проводят обыски. Некоторые СМИ сообщают о возможном задержании руководителей государственных жилищных учреждений, Жилкомсервисов и бизнесменов.

Автор: Алексей Громов
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