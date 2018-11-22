Обыски проходят в структурах ЖКХ в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Масштабные обыски проходят в рамках уголовного дела о коррупции в сфере ЖКХ в Санкт-Петербурге.

Сотрудники силовых ведомств проводят обыски по 70 адресам, предположительно, в рамках расследования уголовного дела, связанного с коррупцией в сфере ЖКХ, однако сами сотрудники не знают, с какой целью проводятся мероприятия.

По данным «Пятого канала», около 350 сотрудников СОБРа, Росгвардии и ОБЭПа проводят обыски. Некоторые СМИ сообщают о возможном задержании руководителей государственных жилищных учреждений, Жилкомсервисов и бизнесменов.