Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Банду грабителей-мигрантов задержали в Петербурге

60
0 Оставить комментарий

Банду грабителей-мигрантов задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали банду грабителей в Санкт-Петербурге.

Как пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, сотрудники полиции задержали грабителей-мигрантов 1982, 1987 и 1989 годов рождения, которые совершили разбойные нападения на продуктовые магазины, расположенные в разных районах Санкт-Петербурга.

Грабители 31 августа 2018 года похитили выручку и 300 пачек сигарет из магазина на улице Белградская, а 15 ноября из торговой точки на той же улице они украли деньги и товар на 80 тысяч рублей. Спустя пять дней банда совершила нападение на продуктовый павильон на Удельном проспекте.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.