Банду грабителей-мигрантов задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали банду грабителей в Санкт-Петербурге.

Как пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, сотрудники полиции задержали грабителей-мигрантов 1982, 1987 и 1989 годов рождения, которые совершили разбойные нападения на продуктовые магазины, расположенные в разных районах Санкт-Петербурга.

Грабители 31 августа 2018 года похитили выручку и 300 пачек сигарет из магазина на улице Белградская, а 15 ноября из торговой точки на той же улице они украли деньги и товар на 80 тысяч рублей. Спустя пять дней банда совершила нападение на продуктовый павильон на Удельном проспекте.