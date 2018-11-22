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Проверка трат на стадион «Санкт-Петербург» начнется в декабре

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Проверка трат на стадион «Санкт-Петербург» начнется в декабре

Санкт-Петербург, 22 ноября. Аудиторы Контрольно-счетной палаты Петербурга проверят стадион «Санкт-Петербург» в декабре этого года.

По словам аудитора КСП Константина Желудкова, «Санкт-Петербург» проверит та же комиссия, которая работала с «Петербургским метрополитеном». Представитель комиссии отметил, что стадион является сложным объектом, и его проверят опытные люди, которые внимательно следили за возведением арены на Крестовском острове.

«Я люблю аллегории на военную тематику, поэтому скажу, что эта комиссия — один из наших лучших батальонов, одно из ведущих подразделений», — цитирует «Петербургский дневник» Желудкова.

Проверка трат на стадион «Санкт-Петербург» начнется в декабре

Аудитор, отметив, что «Санкт-Петербург» — уникальный объект, добавил, что работы будет много, будут привлекать экспертов, дабы мнение было несубъективным. По его словам, проверка будет продолжительной по времени, сообщил 78.ru.  

Автор: Дарья Смолина
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