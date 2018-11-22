Стадион «Санкт-Петербург» проверит «лучший батальон» контрольно-счетной палаты

Санкт-Петербург, 22 ноября. Контрольно-счетная палата проведет проверку «Санкт-Петербург Арены» на Крестовском острове. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на аудитора КСП.

Планируется, что проверочные мероприятия начнутся в декабре текущего года. По словам Константина Желудкова, стадион — объект очень сложный, с ним будет работать комиссия, занимавшаяся проверкой городского метро, — «один из лучших батальонов, одно из ведущих подразделений».

«… работы впереди много, будем привлекать экспертов. Не хотим, чтобы наше мнение было субъективным. Собираемся дать максимально полную оценку, все решения будут приниматься коллегиально», — отметил Желудков.

Также он подчеркнул, что работы будут идти в течение длительного времени: порядка трех месяцев продлятся только «выездные мероприятия».