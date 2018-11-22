В Петербурге женщина упала на пандусе Елизаветинской больницы и умерла

Санкт-Петербург, 22 ноября. В Петербурге женщина умерла после падения на пандусе Елизаветинской больницы на улице Вавиловых. При падении она получила ушиб головного мозга тяжелой степени.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел 17 ноября. Жительница Ленинградской области 1960 года рождения была доставлена в отделение скорой помощи около 17.40 вечера.

Врача диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени. В 19.58 медики зафиксировали смерть женщины. Она была помещена в морг городской больницы №3.