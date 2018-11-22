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Воры под видом телемастеров обокрали юриста в Петербурге

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Воры под видом телемастеров обокрали юриста в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Злоумышленники, представившиеся мастерами по ремонту телевизоров, обокрали квартиру петербургского юриста. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, потерпевшая обнаружила пропажу ювелирных украшений и обратилась в полицию.

По словам потерпевшей Натальи А., 21 ноября двое неизвестных мужчин пришли к ней в квартиру. В это время дома была только мать женщины, которой злоумышленники представились телемастерами. После их ухода обнаружилась пропажа драгоценностей, которые хозяйка хранила в шкатулке.

Общий ущерб оценивается в 240 тысяч рублей. Мать потерпевшей смогла описать злоумышленников сотрудникам полиции. По ее словам, один из воров — человек плотного телосложения, был одет в комбинезон синего цвета. Другой — худощавый и невысокий парень в возрасте 25-30 лет.

Сотрудники полиции и криминалисты изучили место преступления. Также был составлен портрет подозреваемых.

Автор: Регина Пак
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