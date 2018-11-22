Петербургская пенсионерка отдала мошенникам миллион за «попавшего» в ДТП зятя

Санкт-Петербург, 22 ноября. Сотрудники полиции ищут двоих мужчин, которые похитили у доверчивой пенсионерки в Санкт-Петербурге миллион рублей.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, жительница города 1941 года рождения отдала мошенникам миллион рублей, чтобы помочь якобы попавшему в ДТП зятю.

Со слов заявительницы, которая обратилась в отделение полиции 21 ноября, днем ранее около 12.00 двое неизвестных пришли в квартиру по проспекту Художников и завладели миллионом рублей, который принадлежал пенсионерке, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Одному мужчине на вид 25 лет, на нем была одежда черного цвета, короткие черные волосы, второму на вид 45 лет, с усами, одет в пуховик темного цвета, шапку вязанную светлого цвета.