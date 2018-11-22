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Полиция ищет изнасиловавшего жительницу Ленобласти мигранта

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Полиция ищет изнасиловавшего жительницу Ленобласти мигранта

Санкт-Петербург, 22 ноября. Сотрудники полиции ищут извращенца, который изнасиловал женщину в Ленинградской области. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области разыскивает 39-летнего мужчину, который в 150 метрах от дома 19 в деревне Малое Карлино совершил действия сексуального характера в отношении женщины 1989 года рождения.

Всех, кто владеет информацией о месторасположении Холова Илхома Нарзуллоевича, просят незамедлительно сообщить в дежурную часть УМВД России по Василеостровскому району, в отделение по борьбе с преступлениями против личности ОУР УМВД России по Василеостровскому району или в ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области.

Автор: Алексей Громов
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