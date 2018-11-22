Труп женщины нашли на автобусной остановке в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Труп женщины нашли на автобусной остановке в Санкт-Петербурге. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции в настоящее время разбираются в обстоятельствах смерти 61-летней женщины, зарегистрированной в квартире на Стрельнинском шоссе, труп которой нашли на автобусной остановке, которая расположена на аналогичной улице.

По предварительным данным, на теле женщины нет признаков насильственной смерти. Точную причину ее гибели установят специалисты.