Неизвестные похитили мужчину с рюкзаком в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Сотрудники полиции проверяют информацию о похищении молодого человека с рюкзаком в городе на Неве.

По предварительным данные, семеро человек, личность которых на данный момент не установлена, могли похитить жителя города днем 21 ноября. Неизвестные на Чкаловском проспекте усадили петербуржца в белый микроавтобус и незамедлительно скрылись с места происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию.Соответствующие данные передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.