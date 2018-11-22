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Неизвестные похитили мужчину с рюкзаком в Петербурге

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Неизвестные похитили мужчину с рюкзаком в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Сотрудники полиции проверяют информацию о похищении молодого человека с рюкзаком в городе на Неве.

По предварительным данные, семеро человек, личность которых на данный момент не установлена, могли похитить жителя города днем 21 ноября. Неизвестные на Чкаловском проспекте усадили петербуржца в белый микроавтобус и незамедлительно скрылись с места происшествия. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию.Соответствующие данные передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автор: Алексей Громов
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