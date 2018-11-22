Очевидцы сообщили о горящей квартире на юге Москвы

Москва, 22 ноября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось на улице Чертановская в Москве: загорелась квартира в доме. Соответствующую информацию передает РЕН ТВ со ссылкой на данные, полученные от очевидцев.

По предварительным данным, в квартире дома на улице Чертановская зафиксировали пожар. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Детальная информация уточняется, данных о пострадавших к настоящему моменту не поступало.