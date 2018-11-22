Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Очевидцы сообщили о горящей квартире на юге Москвы

60
0 Оставить комментарий

Очевидцы сообщили о горящей квартире на юге Москвы

Москва, 22 ноября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось на улице Чертановская в Москве: загорелась квартира в доме. Соответствующую информацию передает РЕН ТВ со ссылкой на данные, полученные от очевидцев.

По предварительным данным, в квартире дома на улице Чертановская зафиксировали пожар. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Детальная информация уточняется, данных о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.