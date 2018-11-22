Очевидцы сообщили о горящей квартире на юге Москвы
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Москва, 22 ноября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось на улице Чертановская в Москве: загорелась квартира в доме. Соответствующую информацию передает РЕН ТВ со ссылкой на данные, полученные от очевидцев.
По предварительным данным, в квартире дома на улице Чертановская зафиксировали пожар. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Детальная информация уточняется, данных о пострадавших к настоящему моменту не поступало.