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Неизвестный ударил ножом в ягодицу прохожего во Фрунзенском районе Петербурга

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Неизвестный ударил ножом в ягодицу прохожего во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 ноября. Неизвестный напал с ножом на мужчину во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о нападении поступило в отделение полиции 21 ноября около 07.25: в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе на Будапештской улице поступил мужчина с резаной раной ягодицы в состоянии средней тяжести.

Удалось установить, что около 05.40 того же дня неизвестный на Дунайском проспекте напал с ножом на мужчину. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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