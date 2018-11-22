Неизвестный ударил ножом в ягодицу прохожего во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 ноября. Неизвестный напал с ножом на мужчину во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о нападении поступило в отделение полиции 21 ноября около 07.25: в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе на Будапештской улице поступил мужчина с резаной раной ягодицы в состоянии средней тяжести.

Удалось установить, что около 05.40 того же дня неизвестный на Дунайском проспекте напал с ножом на мужчину. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.