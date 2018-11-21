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Пьяную дебоширку в «Пулково» сняли с рейса в Турцию

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Пьяную дебоширку в «Пулково» сняли с рейса в Турцию

Санкт-Петербург, 21 сентября. В аэропорту «Пулково» сняли с рейса в Турцию жительницу Нижнего Новгорода, которая находилась в алкогольном опьянении.

В правоохранительных органах сообщили, что в самолете женщина вела себя агрессивно. Она отвечала грубой бранью на просьбы экипажа успокоиться. Чтобы не задерживать рейс, 32-летнюю туристку сняли с самолета.

По данным полиции, от прохождения медицинского освидетельствования дебоширка отказалась. Стражи порядка возбудили дело об административном правонарушении.

Напомним, что это не первый случай, когда полиция снимает с рейса пассажиров, ведущих себя неадекватно. Согласно правилам, пассажиры должны выполнять просьбы экипажа воздушного судна.

Автор: Ирина Селезнева
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