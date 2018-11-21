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Жительница Пушкина рассказала о встрече с Путиным в петербургской аптеке

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Жительница Пушкина рассказала о встрече с Путиным в петербургской аптеке

Санкт-Петербург, 21 ноября. Уроженка Псковской области Людмила Демкина, живущая в Пушкине, рассказала о неожиданной встрече с президентом России Владимиром Путиным в аптеке.

Женщина призналась, что даже не обратила внимание на вошедших в аптеку президента РФ Владимира Путина и губернатора Александра Беглова. Она пояснила, что заговорилась с фармацевтом и не отреагировала на появление высокопоставленных лиц, думая, что это проверка.

Когда же Демкина увидела сюжет о приезде главы государства в Петербург и его визите в аптеку, она поняла, что была совсем рядом от президента. Пенсионерка пожалела, что оказалась такой невнимательной.

Она сообщила, что у нее есть много вопросов к российскому лидеру, передает «Пятый канал». Возможно, в следующий раз она сможет задать их Путину.

Автор: Ирина Селезнева
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