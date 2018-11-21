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В Петербурге появится завод по производству трамваев и вагонов метро

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В Петербурге появится завод по производству трамваев и вагонов метро

Санкт-Петербург, 21 ноября. Власти Петербурга обсудили вопросы транспортной инфраструктуры, город нуждается в 450 трамваях, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина.

Правительство считает, что эту проблему может решить собственное производство. Завод стоимостью до 2 млрд рублей может создавать в год не менее сотни вагонов. Развитие производства предполагает выпуск железнодорожных составов для метро.

До 80% всех производственных мощностей будет находиться в Петербурге. На заводе смогут работать до 700 горожан, в будущем здесь появится больше рабочих мест. Первые составы могут выпустить к 2021 году.

Автор: Ирина Селезнева
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