Депутаты приняли поправки к бюджету Петербурга на 2019 год

Санкт-Петербург, 21 ноября. Парламент Петербурга утвердил во втором чтении закон о бюджете на будущий год, депутаты поддержали поправки врио губернатора Александра Беглова и депутатов от «Единой России».

Первая поправка подразумевает рост доходной и расходной части бюджета на 15,5 млрд рублей, будет перераспределено 33 млрд рублей. Была урезана статья на строительство метро с 28 до 18 млрд рублей.

Комитет по образованию получит дополнительные 5,8 млрд рублей, 3 млрд пойдут на систему здравоохранения в городе, 6,7 млрд — на строительство и ремонт дорог. «Теплосеть» получит 1,5 млрд рублей, которые будут направлены на ремонт труб.

Ранее в Петербурге произошло несколько серьезных прорывов труб с начала отопительного периода. 20 ноября стартовало переподключение жильцов 300 домов на улице Стачек к временной трубе, чтобы избежать прорывов.