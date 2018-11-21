Петербург готовится к проведению Всероссийского командного турнира по дзюдо

Санкт-Петербург, 21 ноября. В Петербурге проходит пресс-конференция, посвященная II Всероссийскому командному турниру по дзюдо, который состоится 8 декабря, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Турнир приурочен ко Дню работника органов государственной безопасности РФ. За победу поборются юношеские команды суворовских училищ и кадетских корпусов. Ожидается выступление команды мастеров дзюдо от 35 лет и старше из Петербурга, Москвы, Курска, Брянска, Воронежа, Ленинградской области.



В пресс-конференции приняли участие Алексей Уханов — первый вице-президент Ассоциации ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга, Александр Перельман — заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту, Юрий Труфанов — президент Ассоциации ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга.

Команда-победитель получит медаль и кубок. Почетным гостем спортивного мероприятия станет врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Вход для зрителей свободный.