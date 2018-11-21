Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Здание библиотеки Маяковского в Петербурге реконструируют к 2020 году

50
0 Оставить комментарий

Здание библиотеки Маяковского в Петербурге реконструируют к 2020 году

Санкт-Петербург, 21 ноября. Библиотеку имени Маяковского в Петербурге реконструируют по проекту «Студии 44» Никиты Явейна, сообщила директор образовательного учреждения Зоя Чалова.

Последние 40 лет в библиотеке не было ремонта, поэтому вопрос назрел уже давно. Согласно проекту, на первом этаже поставят информационную точку. С помощью компьютера читатель сможет найти требуемую книгу.

Архитекторское бюро предложило создать интересную систему коворкингов. Читатели смогут расположиться в уютном пространстве и спокойно изучать литературу.

Кроме того, появится возможность соединить два здания: русского фонда и книг на иностранных языках. Известно, что реконструкцию завершат в 2020 году, а сам переезд библиотеки состоится в 2021 году, пишет «Петербургский дневник».

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.