Депутаты Петербурга утвердили штрафы для попрошаек и гадалок в метро

Санкт-Петербург, 21 ноября. Депутаты Заксобрания Петербурга приняли в окончательном чтении закон о штрафах за попрошайничество, торговлю и гадание на территории городского метрополитена.

Сорок пять депутатов поддержали документ во время голосования. Инициатива, выдвинутая Марией Щербаковой и Денисом Четырбоком, утверждена.

Теперь в петербургской подземке попрошаек будут наказывать рублем. За просьбы подать на пропитание сумма штрафа составит от 4000 до 5000 рублей.

Незаконная торговля штрафуется в размере 3000-5000 рублей для физлиц, для юридических — от 5000 до 10 000 рублей. Власти Северной столицы считают, что сбором средств и торговлей нужно заниматься в других местах, а не мешать пассажирам ехать по своим делам.