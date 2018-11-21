В Петербурге раскрыли схему мошенничества с продажей газоанализаторов

Санкт-Петербург, 21 ноября. Житель Приморского района Петербурга Алексей С. заявил, что едва не стал жертвой мошенников. Молодой человек представился сотрудником компании «Профгазбезопасность».

Мошенник заявил, что хочет провести плановый осмотр газового оборудования. Он осмотрел трубы и спросил, почему не стоит газоанализатор. Молодой человек позвонил на склад и разыграл сцену, якобы он выбил для пенсионера прибор по льготной цене.

Он убедил петербуржца, что это общее требование по городу. Мошенник добавил, что неделю назад произошел взрыв газа в одном из домов, поскольку хозяева отказались установить газоанализатор.

Пенсионер решил зайти к соседу и спросить, правда ли то, что говорит сотрудник «Профгазбезопасности». Сосед сказал, что этот прибор не обязательный и стоит 500–600 рублей, в то время как мошенник требовал за него 7000 рублей, пишет «Экономика сегодня».

Уличенный во лжи «сотрудник» немедленно ретировался.