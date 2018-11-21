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Труп мужчины с пластиковым стаканом нашли на детской площадке в Петербурге

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Труп мужчины с пластиковым стаканом нашли на детской площадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 ноября. На детской площадке в Петербурге нашли труп неизвестного мужчины средних лет, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Вечером 20 ноября в правоохранительные органы Петербурга поступило сообщение о том, что на Меншиковском проспекте обнаружили труп человека. Погибшим является мужчина, на вид 50 лет.

Тело находилось на полу беседки, которая расположена на детской площадке. Погибший одет в черные камуфляжные штары, камуфляжную куртку, черные кроссовки.

Рядом лежала пустая бутылка водки и пластиковый стакан. Полиция выясняет обстоятельства смерти человека.

Автор: Ирина Селезнева
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