Заслуженный тренер России Евгений Яхонтов скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 ноября. На 81-м году жизни умер заслуженный тренер России по баскетболу, бывший наставник ленинградского «Спартака» Евгений Яхонтов.

Федерация баскетбола Петербурга сообщила об уходе их жизни педагога и тренера, хорошего человека. К соболезнованиям присоединился «Спартак», команда долгое время выступала под руководством Яхонтова.

Заслуженный тренер всегда приезжал на соревнования и следил за успехами своих ребят. В Университете физической культуры имени Лесгафта добавили, что скорбят об утрате такого педагога. Яхонтов посвящал много времени работе на кафедре теории спортивных игр.

Месяц назал тренер отметил юбилей, но не дожил до следующего дня рождения, пишет «Комсомольская правда — Петербург».