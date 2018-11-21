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Жителя Ленобласти разыскивают за секс с воспитанницей школы-интерната

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Жителя Ленобласти разыскивают за секс с воспитанницей школы-интерната

Санкт-Петербург, 21 ноября. Жителя деревни Большой Двор Бокситогорского района Ленинградской области разыскивают за вступление в половую связь с несовершеннолетней воспитанницей школы-интерната.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, соответствующее заявление в правоохранительные органы подала социальный педагог коррекционного учебного заведения. Согласно ему, в течение лета 2018 года безработный молодой человек 1996 года рождения неоднократно имел половое сношение с десятиклассницей.

В настоящее время полиция ищет мужчину. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Василий Котов
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