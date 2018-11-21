Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Школьница умерла после занятия физкультурой в Петербурге

57
0 Оставить комментарий

Школьница умерла после занятия физкультурой в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 ноября. Школьница скончалась в Петербурге после занятий в Центре физкультуры и спорта, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел 20 ноября.

Около 19.00 из больницы поступила информация, что из холла Центра физической культуры и спорта, который находится в Железнодорожном проезде, была госпитализирована девушка. Школьница 2001 года рождения находилась в состоянии клинической смерти. В 15.40 во вторник она скончалась.

Полиция выясняет обстоятельства гибели подростка.

Ранее школьник умер на уроке физкультуры в Москве. 14-летний школьник вышел на улицу для занятий физкультурой, однако резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Учитель незамедлительно оказал ему первую помощь и вызвал медиков. Однако ребенка спасти не удалось, он скончался.

Школьница умерла после занятия физкультурой в Петербурге

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.