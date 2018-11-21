Школьница умерла после занятия физкультурой в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 ноября. Школьница скончалась в Петербурге после занятий в Центре физкультуры и спорта, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел 20 ноября.

Около 19.00 из больницы поступила информация, что из холла Центра физической культуры и спорта, который находится в Железнодорожном проезде, была госпитализирована девушка. Школьница 2001 года рождения находилась в состоянии клинической смерти. В 15.40 во вторник она скончалась.

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