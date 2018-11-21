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Мигрант изнасиловал жительницу Ленобласти в сарае

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Мигрант изнасиловал жительницу Ленобласти в сарае

Санкт-Петербург, 21 ноября. Неизвестный злоумышленник изнасиловал в сарае жительницу Ломоносовского района Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что в деревне Малое Карлино Ленинградской области, в заброшенном сарае неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении его дочери 1989 года рождения.

По информации Федерального агентства новостей, сотрудники полиции задержали уроженца Узбекистана 1979 года рождения. Мужчина сознался в совершении указанного преступления. По его словам, 11 ноября он, применив физическую силу, затащил в сарай девушку, а затем совершил изнасилование.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Автор: Алексей Громов
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