Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов почтил память Галины Старовойтовой в Петербурге

60
0 Оставить комментарий

Беглов почтил память Галины Старовойтовой в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов почтил память политика Галины Старовойтовой, которая погибла ровно 20 лет назад, сообщили в администрации города на Неве.

Галина Старовойтова стояла на защите интересов жителей Петербурга, верила в гуманизм и добро. Беглов возложил цветы к памятнику политика на Суворовском проспекте, который открыли в 2006 году.

Напомним, что Старовойтову застрелили в 1998 году в подъезде собственного дома. В 2007 году была учреждена именная стипендия для студентов гуманитарного направления.

Ранее сообщалось о том, что врио губернатора дал имена двум тоннелям в Петербурге.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.