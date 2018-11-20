Беглов почтил память Галины Старовойтовой в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов почтил память политика Галины Старовойтовой, которая погибла ровно 20 лет назад, сообщили в администрации города на Неве.

Галина Старовойтова стояла на защите интересов жителей Петербурга, верила в гуманизм и добро. Беглов возложил цветы к памятнику политика на Суворовском проспекте, который открыли в 2006 году.

Напомним, что Старовойтову застрелили в 1998 году в подъезде собственного дома. В 2007 году была учреждена именная стипендия для студентов гуманитарного направления.

Ранее сообщалось о том, что врио губернатора дал имена двум тоннелям в Петербурге.