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Появилось видео с улицы Зайцева в Петербурге, где забил фонтан кипятка

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Появилось видео с улицы Зайцева в Петербурге, где забил фонтан кипятка

Санкт-Петербург, 20 ноября. На улице Зайцева в Петербурге забил фонтан с кипятком, видео происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Прорыв трубы с горячей водой произошел на улице Зайцева. Это не первый инцидент, связанный с необходимостью ремонта теплосети.

Ранее сообщалось, что на Стачек до 16.00 21 ноября отключили горячую воду. Около 300 домов подключат к временному трубопроводу.

Автор: Селезнева
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