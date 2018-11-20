В метро Петербурга объяснили, что означают цвета пилоток дежурных

Санкт-Петербург, 20 ноября. Жители Петербурга неоднократно задавались вопросом, почему одни сотрудницы метро носят синие пилотки, а другие — красные.

Руководство метрополитена Северной столицы пояснило, что это связано с традицией российских железных дорог. Девушки в красных пилотках работают в службе движения, они курируют все вопросы, связанные с движением составов.

На железной дороге принято носить яркий красный цвет, чтобы машинист видел сотрудника. Работники эскалаторной службы носят синие пилотки. Ранее сообщалось, что в петербургской подземке появится собственный кинологический отдел.