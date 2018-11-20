Квартиру Горького продают в Петербурге за 11 млн рублей

Санкт-Петербург, 20 ноября. В Северной столице России выставили на продажу квартиру на Кронверкском проспекте, 23, в которой раньше жил русский писатель Максим Горький.

Современники говорили, что гостеприимный Горький собирал у себя дома десятки людей. Под одной крышей жили около 30 человек, в гости заходили Федор Шаляпин, Борис Пильняк, Корней Чуковский.

Здесь всегда было шумно и весело с 1914 по 1921 годы. О временах Горького в стенах этого дома напоминает табличка на фасаде.

Ранее коммуналку разделили на три части, одна из них площадью в 52 кв метра выставлена на продажу, пишет «Комсомольская правда — Петербург».Цена на квартиру — 11,5 млн рублей.

Максим Горький, который многие годы жил за границей, был одним из писателей, кому удалось пешком пройтись по России. Он жил в Петербурге, США, бывал на Кавказе, в Казани. Известен рассказами «Старуха Изергиль», «Макар Чудра».